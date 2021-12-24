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Gaziantep FK'da Kenan Özer ile yollar ayrıldı

#Gaziantep FK#Kenan Özer#Süper Lig
Gaziantep FKda Kenan Özer ile yollar ayrıldı

Süper Lig ekibi Gaziantep FK, 34 yaşındaki futbolcusu Kenan Özer ile yollarını ayırdığını açıkladı.

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Gaziantep FK'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Gaziantep Futbol Kulübümüze 2018-2019 sezonunda transfer olan ve geride kalan üç yıl boyunca büyük emeklerde bulunan başarılı futbolcumuz Kenan Özer ile yollarımız karşılıklı olarak anlaşılarak ayrılmıştır.

Formamız altında her zaman üstün mücadele gösteren, Süper Lig'e çıkmamızda katkıları olan ve gerek saha içi gerekse de saha dışındaki örnek kişiliğiyle Kenan Özer’e en içten dileklerimizle teşekkürlerimizi iletiyor, bundan sonraki kariyerinde üstün başarılar diliyoruz. 

Gaziantep FKda Kenan Özer ile yollar ayrıldı

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#Gaziantep FK#Kenan Özer#Süper Lig

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