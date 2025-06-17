Gaziantep FK'da İsmet Taşdemir dönemi

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Gaziantep Futbol Kulübü, Kocaelispor'u Süper Lig'e çıkaran teknik direktör İsmet Taşdemir ile 1+1 yıllık resmi sözleşme imzalandığını duyurdu.
Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübü olarak, tecrübeli teknik direktör İsmet Taşdemir’e camiamıza hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
İSMET TAŞDEMİR'İN KOCAELİSPOR PERFORMANSI
İsmet Taşdemir, Ankaragücü’nü 2016-2017 sezonunda 2. Lig’den 1. Lig’e, Bodrum FK’yı ise 2. Lig'den 1. Lig’e yükselterek play-off şampiyonluğu yaşamış, son olarak 2024-2025 sezonunda Kocaelispor’u 1. Lig şampiyonu yaparak Süper Lig’e taşımıştı.
51 yaşındaki deneyimli teknik adam, Kocaelispor'un başında çıktığı 24 maçta 12 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayarak 1.79 puan ortalaması yakalamıştı.