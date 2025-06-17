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Gaziantep FK'da İsmet Taşdemir dönemi

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#Süper Lig#Gaziantep FK#İsmet Taşdemir
Gaziantep FKda İsmet Taşdemir dönemi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 17, 2025 17:27

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Selçuk İnan'dan boşalan teknik direktörlük görevine İsmet Taşdemir'in getirildiğini açıkladı.

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Gaziantep Futbol Kulübü, Kocaelispor'u Süper Lig'e çıkaran teknik direktör İsmet Taşdemir ile 1+1 yıllık resmi sözleşme imzalandığını duyurdu.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübü olarak, tecrübeli teknik direktör İsmet Taşdemir’e camiamıza hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

İSMET TAŞDEMİR'İN KOCAELİSPOR PERFORMANSI

İsmet Taşdemir, Ankaragücü’nü 2016-2017 sezonunda 2. Lig’den 1. Lig’e, Bodrum FK’yı ise 2. Lig'den 1. Lig’e yükselterek play-off şampiyonluğu yaşamış, son olarak 2024-2025 sezonunda Kocaelispor’u 1. Lig şampiyonu yaparak Süper Lig’e taşımıştı.

51 yaşındaki deneyimli teknik adam, Kocaelispor'un başında çıktığı 24 maçta 12 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayarak 1.79 puan ortalaması yakalamıştı.

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#Süper Lig#Gaziantep FK#İsmet Taşdemir

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