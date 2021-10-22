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Gaziantep FK'da Giresunspor maçı öncesi 2 eksik

#Gaziantep FK#Süper Lig#Anadolu Kulüpleri
Gaziantep FKda Giresunspor maçı öncesi 2 eksik

Gaziantep FK Süper Lig'in 10. haftasında yarın GZT Giresunspor'u konuk edecek.

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Kalyon Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

Süper Lig'in ilk 9 haftasında 3 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 2 beraberlikle 11 puan toplayan kırmızı-siyahlı ekip, GZT Giresunspor'u yenerek 3 puan almayı hedefliyor.

Güneydoğu temsilcisi Gaziantep FK, Süper Lig'de bu sezon evinde oynadığı maçlarda yenilgi yüzü görmedi.

Gaziantep FK'da Jefferson ve Olkowski sakatlığı nedeniyle GZT Giresunspor karşısında forma giyemeyecek.

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#Gaziantep FK#Süper Lig#Anadolu Kulüpleri

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