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GeriFutbol Gaziantep FK'da Galatasaray hazırlıkları! Mirallas'ın son durumu...
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Futbol
AA
Haber Giriş: 26.01.2021 - 16:52 | Son Güncelleme:

Gaziantep FK'da Galatasaray hazırlıkları! Mirallas'ın son durumu...

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Gaziantep FK'da Galatasaray hazırlıkları! Mirallas'ın son durumu...
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Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 22. haftasında 29 Ocak Cuma günü sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ricardo Sa Pinto yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 2 saat sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idmanda, orta ve şut organizasyonları gerçekleştirildi, dar alanda çift kale maç yapıldı.

Ricardo Sa Pintodan Galatasaray yorumu
Ricardo Sa Pinto'dan Galatasaray yorumu

Tedavisi devam eden Kevin Mirallas'ın katılmadığı antrenmanı, kulüp başkan vekili Mahsum Altunkaya ve asbaşkan Müslüm Özmen de izledi.

 

Gaziantep FKda Galatasaray hazırlıkları Mirallasın son durumu...

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