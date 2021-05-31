Gaziantep FK'da Erol Bulut yeni sezon kadro çalışmaları sürüyor! Vetrih ile sözleşme yenilendi...

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, "Kulübümüz geçtiğimiz yıl sezon başında kadrosuna kattığı başarılı futbolcumuz Amedej Vetrih ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık yeniden anlaşmaya varmıştır. Kulübümüzde forma giydiği süre boyunca Slovenya Milli Takımı'na da düzenli olarak davet alan başarılı futbolcumuz, önümüzdeki sezon da kırmızı-siyahlı takımımızın başarısı için ter dökecek." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, anlaşmanın Amedej Vetrih ve kulübe hayırlı olması dileğinde bulunuldu.

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