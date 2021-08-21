Gaziantep FK'da Beşiktaş maçı öncesi 6 eksik! Bu maça iddaa oynayanların %60'ı...

Bu bir ilandır

GAZİANTEP FK

- Yeni sezona Erol Bulut'la başlayan Gaziantep FK, Fatih Karagümrük karşısında hem 3-2 kaybetti hem de Angelo Sagal'ı kaybetti. Şilili kanat oyuncusu kart cezalısı...

- Sagal dışında takımda 5 eksik daha var... Oğuz Ceylan ve Enver Cenk Şahin koronavirüs karantinasında; Alexandru Maxim, Amedej Vetrih ve Jean-Armel Kana-Biyik sakat.

- Recep Niyaz'ın hamile eşi koronavirüse yakalanıp karnındaki bebeğini kaybetmişti. 26 yaşındaki oyuncunun durumu maç saati netlik kazanacak.

- Son 2-3 günde transferi tamamlanan Alexander Merkel ve Joao Figueiredo'nun durumları da belirsizliğini koruyor...

- 5'li savunmanın solunda Hamza Mendyl izleyeceğiz. Hücumda Nouha Dicko'nun yanında, Sagal'ın yokluğunda Torgeir Börven görev yapabilir.

- Recep Niyaz'ın son durumuna göre orta alanda Jefferson ve Furkan Soyalp'le birlikte Kenan Özer'i ilk 11'de görebiliriz.

BEŞİKTAŞ

- Geçen sezonu çifte kupayla kapatan Beşiktaş, hem elindeki önemli isimleri takımda tutmayı başardı hem de birbirinden flaş transferlere imza attı.

- Yeni sezonun ilk haftasında Salih Uçan ve Kenan Karaman izledik, Mehmet Topal süre almadı. İkinci hafta Gaziantep kafilesinde Mert Günok, Michy Batshuayi ve Alex Teixeira da yer aldı.

- TD Sergen Yalçın, Mert Günok'uk takıma katılmasıyla Utku Yuvakuran'ı ideal kadronun dışında bıraktı. İlk 11'de şu an için Ersin Destanoğlu izlemeye devam edeceğiz.

- Hatta Rizespor'a başlayan 11'de değişiklik olması da beklenmiyor...

- Orta alanda "Atiba, Josef & Salih" oynayacak. Hücumun kanatlarında "Ghezzal & N'Koudou" göreceğiz. Merkezde yine Kenan Karaman başlayacak.

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Erol Bulut daha önce Beşiktaş'a 8 kez rakip oldu, hiçbir maçı kazanamadı. (2 beraberlik - 6 mağlubiyet)

- Sergen Yalçın daha önce Beşiktaş'ın başında Gaziantep FK'ya 3 kez rakip, 3 maçta da 2.5 gol barajı aşıldı. (3 maç - 10 gol)

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Beşiktaş kazanır" oldu!

%60'lık kesim geçen sezonun kadrosunu koruyan ve önemli takviyeler yapan siyah-beyazlı ekipten, birçok eksiği olan Gaziantep FK karşısında galibiyet bekliyor...

%7'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve 90 dakika içerisinde en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

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Beşiktaş'ın Michy Batshuayi'yi açıkladığı video tüm dünyada ses getirdi! İzleyelim...