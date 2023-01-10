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Gaziantep FK'da başkan Cevdet Akınal istifa etti

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#Gaziantep FK#Cevdet Akınal#Başkan
Gaziantep FKda başkan Cevdet Akınal istifa etti
Oluşturulma Tarihi: Ocak 10, 2023 11:33

Gaziantep FK Başkanı Cevdet Akınal, görevinden istifa etti

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Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'da başkan Cevdet Akınal istifa etti.

İŞTE O AÇIKLAMA

Göreve geldiğimiz 2021/2022 sezonundan bu yana kamuoyuna yansıyan ve yansımayan çeşitli zorluklar içerisinde takımımızı bugüne kadar getirdik.

Gaziantep Futbol Kulübü’nün başarısı için elimizi taşın altına koyduk, şahsi düşünce içerisinde olmadık, olamazdık da. İyi niyet ve özveri anlayışı ile bir noktaya kadar gelebildik.

Gaziantep’in beklentilerini karşılayacak ve renkleriyle şanlı Antep Savunmasını sembolize eden kırmızı siyahlı formaya katkı sunmak isteyecek Gaziantep sevdalılarının yolunu açmak amacıyla bugün itibarıyla görevimizden ayrıldığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.

Gaziantep Futbol Kulübü Yönetim Kurulu Adına

Cevdet Akınal

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#Gaziantep FK#Cevdet Akınal#Başkan

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