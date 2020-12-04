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Futbol
AA
Haber Giriş: 04.12.2020 - 17:00 | Son Güncelleme:

Gaziantep FK'da Başakşehir hazırlıkları! Pas çalışmaları...

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Gaziantep FK'da Başakşehir hazırlıkları! Pas çalışmaları...
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Süper Lig'in 11. haftasını bay geçecek Gaziantep Futbol Kulübü, 12. haftada Medipol Başakşehir ile yapacağı lig maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Isınma ve pas çalışmalarıyla başlayan antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

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Tedavisi devam eden Junior Morais takımdan ayrı özel program eşliğinde çalışmalarını sürdürürken, antrenmanı Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Demsoy da takip etti.

Kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

 

Gaziantep FKda Başakşehir hazırlıkları Pas çalışmaları...

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