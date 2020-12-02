Gaziantep FK'da Başakşehir hazırlıkları! Dayanıklılık programları...

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Yeni Malatyaspor maçının ardından 3 gün izin yapan kırmızı-siyahlı ekip, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde toplandı.

İki grup halinde gerçekleştirilen idman, yaklaşık 1,5 saat sürdü. Antrenman, salonda güç ve kuvvet çalışmalarıyla başlarken, dayanıklılık programlarıyla son buldu.

Karantina süreci nedeniyle bir süredir takımla beraber çalışmalara katılamayan Aziz Tetteh ve Nouha Dicko ise üst üste 3 testin de negatif çıkması üzerine takımla idmana katıldı.

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