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Futbol
AA
Haber Giriş: 02.12.2020 - 14:45 | Son Güncelleme:

Gaziantep FK'da Başakşehir hazırlıkları! Dayanıklılık programları...

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Gaziantep FK'da Başakşehir hazırlıkları! Dayanıklılık programları...
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Süper Lig'in 11. haftasını bay geçecek Gaziantep Futbol Kulübü, 12. haftada Medipol Başakşehir ile yapacağı lig maçının hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Yeni Malatyaspor maçının ardından 3 gün izin yapan kırmızı-siyahlı ekip, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde toplandı.

İki grup halinde gerçekleştirilen idman, yaklaşık 1,5 saat sürdü. Antrenman, salonda güç ve kuvvet çalışmalarıyla başlarken, dayanıklılık programlarıyla son buldu.

Karantina süreci nedeniyle bir süredir takımla beraber çalışmalara katılamayan Aziz Tetteh ve Nouha Dicko ise üst üste 3 testin de negatif çıkması üzerine takımla idmana katıldı.

 

Gaziantep FKda Başakşehir hazırlıkları Dayanıklılık programları...

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