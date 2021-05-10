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Futbol
AA
Haber Giriş: 10.05.2021 - 14:08 | Son Güncelleme:

Gaziantep FK'da ayrılık! Andre Felipe...

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Gaziantep FK'da ayrılık! Andre Felipe...

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep, Brezilyalı futbolcu Andre Felipe ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki forvetin sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiği belirtildi.

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Açıklamada, "Andre Felipe'ye kulübümüze yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki aşamalarında sonsuz başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Gaziantep FKda ayrılık Andre Felipe...

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