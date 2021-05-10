AA
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Gaziantep FK'da ayrılık! Andre Felipe...
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep, Brezilyalı futbolcu Andre Felipe ile yollarını ayırdı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki forvetin sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiği belirtildi.
Açıklamada, "Andre Felipe'ye kulübümüze yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki aşamalarında sonsuz başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
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