Gaziantep FK'da 6 önemli parça eksik! Beşiktaş maçına iddaa oynayanların %32'si...

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BEŞİKTAŞ

Rize deplasmanında 2 kez öne geçmesine rağmen 1 puana razı olan Beşiktaş, 2 puanın yanında Domagoj Vida ve Francisco Montero'yu da kaybetmişti.

Ana stoperler cezalı, resmi olarak siyah-beyazlıların TD'si olduğu açıklanan Önder Karaveli'nin genç takımdan beri gelişimini yakından izlediği Serdar Saatçı'yi ilk 11'de başlatması şaşırtmaz.

Serdar'ın savunma partneri Necip Uysal ya da Welinton olacaktır.

Çaykur Rizespor karşısında kaçırdıklarıyla saç-baş yoldurtan Michy Batshuayi yerine Kenan Karaman'ı hücum merkezinde izleyebiliriz.

17 yaşında olmasına rağmen ortaya koyduğu "yürekli" futbolu bir de golle süsleyen Emirhan İlkhan'ı, Josef de Souza ve Miralem Pjanic'in önünde "bir kez daha" serbest rolde görebiliriz.

Atiba Hutchinson ve Alex Teixeira koronavirüs karantinasında; Umut Meraş, Kevin N'Koudou ve Mert Günok sakat.

GAZİANTEP FK

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İç sahada rakip tanımayan, hiç yenilgisi olmayan Gaziantep FK; Fatih Karagümrük engelini 3-1 geçip ligdeki son 5 maçta 13 puan hanesine yazdırmayı başarmıştı.

Erol Bulut'un ekibi Covid-19 ile ciddi bir sınavdan geçiyor, 5 önemli isim deplasman kafilesinde yer almadı!

11 gol katkısı (6 gol - 5 asist) veren Joao Figueiredo, as sol bek Hamza Mendyl, as sağ bek Stelios Kitsiou koronavirüs karantinasında. Sağ-sol bek alternatifleri İbrahim Pehlivan ve Oğuz Ceylan da aynı şekilde...

Bir de bu isimlerin yanına savunma sigortası Steven Caulker'ın Sierra Leone Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda olmasını ekleyin...

Tüm gözler genç yaşta Almanya'dan Beşiktaş'a gelen Günay Güvenç'te ve hücumda Figueiredo'nun yokluğunda Muhammet Demir'in üzerinde olacak. 7 gol katkısı (4 gol - 3 asist) yapan Alexandru Maxim'i de unutmayalım...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Beşiktaş'ın son 6 lig maçının 5'inde "karşılıklı gol" izledik. (6 maç - 20 gol)

- Gaziantep FK'nın ligdeki son 7 maçının 5'i "karşılıklı goller" ile "2.5 ÜST" bitti.

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Diğerlerinde "Beşiktaş kazanır" tercihine 1,28 iddaa oranı verilirken, Misli.com'da 1,35'ten oynayabilirsiniz. "2.5 ÜST" tercihi diğerlerinde 1,650 iken Misli.com'da 1,59!

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%32'lik kesim birçok ismi evde bırakmak zorunda kalan Gaziantep FK karşısında siyah-beyazlıların 3 puana daha yakın taraf olduğunu düşünüyor...

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%11'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

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Beşiktaş'ın genç yıldızları Ersin Destanoğlu ve Rıdvan Yılmaz'ın eğlenceli yarışmasını izleyelim...