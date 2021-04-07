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GeriFutbol Gaziantep FK'da 4 kişinin Kovid-19 testi pozitif, 2'si futbolcu
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Futbol
AA
Haber Giriş: 07.04.2021 - 10:36 | Son Güncelleme:

Gaziantep FK'da 4 kişinin Kovid-19 testi pozitif, 2'si futbolcu

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Gaziantep FK'da 4 kişinin Kovid-19 testi pozitif, 2'si futbolcu

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep'te 4 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ligin 33. haftasında oynanacak Medipol Başakşehir maçı öncesinde kulüpte Kovid-19 testi yapıldı.

Açıklamada, "Yapılan Kovid-19 testlerinde, 2 futbolcumuzun ve 2 personelimizin test sonucu pozitif olarak raporlanmıştır. Futbolcularımızın ve personelimizin izolasyon ve tedavi süreci ilgili protokoller dahilinde başlatıldı." ifadeleri kullanıldı.

 

Gaziantep FKda 4 kişinin Kovid-19 testi pozitif, 2si futbolcu

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