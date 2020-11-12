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Futbol
AA
Haber Giriş: 12.11.2020 - 18:44 | Son Güncelleme:

Gaziantep FK, Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı

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Gaziantep FK, Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı
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Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 9. haftasında 21 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Yukatel Denizlispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmalarının ardından dayanıklılık koşularıyla son buldu.

Milli takımlarda bulunan Alexandru Maxim, Alin Tosca ve Amedej Vetrih, antrenmana katılmadı

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