Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor maçı kar yağışı nedeniyle ertelendi

Detaylar birazdan...
GAZİANTEP FK 0-0 YENİ MALATYASPOR
KAÇAN PENALTI: 45+3' Mounir (Yeni Malatyaspor)
İlk yarı sonucu
İLK 11'LER
Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Furkan, Tosca, Muhammet, Ertuğrul, Oğuz, Doğan, Figueiredo, Maxim, Vetrih.
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Ertaç, Philip, Mustafa, Aabid, Sadık, Mehdi, Azubuike, Semih, Mounir, Karim, Dicko.
GAZİANTEP FK YENİ MALATYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Gaziantep FK Yeni Malatyaspor maçı saat 17:00'da başladı. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.