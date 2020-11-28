Oynadığı son 17 Süper Lig maçında da gol sevinci yaşayan Gaziantep FK, ligde devam eden en uzun serinin sahibi konumunda. Süper Lig'in 2020/21 sezonunda topla oynama yüzdesi en düşük iki takım bu maçta karşı karşıya geliyor. Gaziantep FK forması giyen Kenan Özer, Süper Lig kariyerinde ilk kez üst üste iki maçta gol sevinci yaşadı.

Süper Lig'in 2020/21 sezonunda çıktığı sekiz maçta iki asist yapan Gaziantep FK forveti Muhammet Demir, daha önceki dört sezonun tamamında bir gol pası verebilmişti. Bu sezon Yeni Malatyaspor formasıyla ilk 11 çıktığı üç Süper Lig maçında iki gol sevinci yaşayan Kubilay Kanatsızkuş, aynı sayıda golü daha önce başladığı 18 karşılaşmada atabilmişti.

Süper Lig'in 2020/21 sezonunda en az beş maça çıkan kaleciler arasında Yeni Malatyaspor forması giyen Abdulsamed Dumlu'dan daha yüksek kurtarış yüzdesine sahip tek isim Marafona. Görev yaptığı son sekiz lig maçında da mağlubiyet almayan Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Süper Lig kariyerinin en uzun serisini yakalamak istiyor.

Gaziantep FK Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Gaziantep FK Yeni Malatyaspor maçı bu akşam saat 13:30'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak

Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi takımına güveniyor

Gaziantep Futbol Kulübünün başkanı Büyükekşi, yarın sahalarında oynayacakları Yeni Malatyaspor maçında takıma olan güvenlerinin tam olduğunu belirterek, "Süper Lig'de bulunduğumuz konum itibarıyla her maçımız büyük önem taşıyor." dedi.

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübünün başkanı Mehmet Büyükekşi, AA muhabirine, geçen sezon ligdeki ilk yılları olmasına rağmen takdir toplayan bir takım haline geldiklerini ifade etti.

Bu sezon da geride kalan haftalarda önemli istatistikler elde ettiklerini anlatan Büyükekşi, "Yüksek bütçeyle kurulan takımların bile deplasmanlarda puan almakta zorlandığı bir ligde yenilmezlik serimizi 8 maça çıkardık. Bu da yadsınamaz bir başarı. Gerek sonuç gerekse de seyir zevki açısından geçen sezon olduğu gibi bu sezon da futbolseverlerin beğenisini kazanmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Yarın ligde Yeni Malatyaspor'u konuk edeceklerini anımsatan Büyükekşi, şunları kaydetti:

"Yeni Malatyaspor maçında takıma olan güvenimiz tam. Süper Lig'de bulunduğumuz konum itibarıyla her maçımız büyük önem taşıyor. Bu karşılaşmaya hedef maçı gözüyle bakıyoruz. Rakibimiz oldukça etkili ve güçlü bir camia ancak bizler de neler yapabileceğimizi tüm Türkiye'ye göstermeyi başardık. Hocamıza ve takımımıza bu maçta da galip geleceklerine gönülden inanıyoruz. Taraftarımız yanımızda olamayacak ama desteklerini yine gönlümüzde hissetmeye devam edeceğiz. İnşallah uzun süredir devam eden sahamızdaki yenilmezlik serisine Malatya maçıyla bir galibiyet daha ekleyeceğiz."

"Kupada da ligde de emin adımlarla devam edeceğiz"

Büyükekşi, takımın Ziraat Türkiye Kupası'nda Serik Belediyespor'u 3-0 yendiğini hatırlatarak, "Serik Belediyespor maçı kupada yolumuza devam etme imkanı sunarken çok fazla forma şansı bulamayan bazı oyuncularımıza da oynama imkanı sağladı. Gördük ki takımdaki herkes başarıya odaklanmış durumda. Kupada da ligde de yolumuza emin adımlarla devam edeceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Yoğun bir maç fikstürlerinin bulunduğunu belirten Büyükekşi, "O yüzden her anı değerlendiriyoruz. Hocamız zaten futbolu her anıyla yaşayan biri. O yüzden her fırsatı değerlendirerek her maça aynı konsantrasyon ve ciddiyetle hazırlanmaya devam edeceğiz. İnanıyorum ki her geçen hafta takımımızın grafiği de daha iyi olacak." değerlendirmesinde bulundu.