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Gaziantep FK Yeni Malatyaspor maçı ile yarım kalan mücadele devam edecek. Yeni Malatyaspor'un penaltı kaçırdığı ve ilk yarının tamamlanmasının ardından erteleme kararı alınan Gaziantep FK Yeni Malatyaspor maçı, bugün iki takım için de kritik bir önem arz edecek. Peki, Gaziantep FK Yeni Malatyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o detaylasr

GAZİANTEP FK YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'de erteleme maçında Gaziantep FK, Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. 23 Şubat Çarşamba günü saat 20.00'da oynanacak mücadele, Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek.