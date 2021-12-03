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Gaziantep FK, Türkiye Kupası'nda 3 golle turladı! Sakaryaspor...

#Ziraat Türkiye Kupası#Gaziantep Fk#Sakaryaspor
Gaziantep FK, Türkiye Kupasında 3 golle turladı Sakaryaspor...

Ziraat Türkiye Kupası 4’üncü tur maçında Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK sahasında 2nci Lig Kırmızı Grupta yer alan Sakaryasporu 3-1 yenerek bir üst tura yükseldi.

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Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda Sakaryaspor'u 3-1 mağlup ederek 5. tura yükseldi.

23üncü dakikada orta alandan gelişen Gaziantep FK atağında Sagal’ın kullandığı köşe vuruşunda müsait pozisyondaki Toşca’nın kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.

26ncı dakikada sağ kanattan gelişen Sakaryaspor’un atağında ceza sahası içinde topla buluşan Ömer Can Sokullu, Halil İbrahim Pehlivan’nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Volkan Bayarslan penaltı noktasını gösterdi.

27nci dakikada beyaz noktaya geçen Ali Özgün penaltı vuruşunda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

39uncu dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Kenan Özer’in ortasında Sagalın kafa vuruşu ağlara gitti: 1-1.

43üncü dakikada orta alandan gelişen Gaziantep FK atağında Figuiredo’un ara pasında meşin yuvarlağı kale dibinde yakalayan Sagal, topu kale önündeki Furkan Soyalp’a ulaştırdı. Soyalp topu kafayla kaleye ağlara gönderdi: 2-1.

45inci dakikada sağ kanattan gelişen ev sahibi takım atağında Oğuz Ceylan’ın pasıyla buluşan Figueiredo, düzgün vuruşu ile meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-1.

72nci dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Sagal’ın pasıyla topla buluşan Oğuz’un gelişine vuruşu az farkla üstten auta çıktı.

89uncu dakikada orta alandan gelişen Sakaryaspor atağında Kadir Ari’nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Ali Özgün’ün vuruşunu kaleci Mustafa’da kaldı.

Müsabaka ev sahibi ekibin 3-1’lik üstünlüğüyle sona erdi.

STAT: Gaziantep Kalyon

HAKEMLER: Volkan Bayarslan,Serdar Diyadin, Gökmen Baltacı

GAZİANTEP FK: Mustafa Burak - Pawel Olkowski, Djilobodji, Tosça (Dk. 66 Ulaş Zengin), Halil İbrahim Pehlivan, Oğuz Ceylan, Furkan Soyalp, Doğan Erdoğan (Dk. 75 Recep Niyaz), Kenan Özer (Dk. 84 Mirza), Sagal (Dk. 84 Messuodi), Figueiredo (Dk. 75 Yusuf Türk)

SAKARYASPOR: Fatih Gülmez - Mehmet Yıldızaç (Dk. 79 Oğuz Yıldırım), Arif Kocaman, Eyüpcan Delibalta, Azad Tarım (Dk. 46 Çağlayan Menderes), Ömer Can Sokullu (Dk. 83 Batın Özdemir), İrfan Akgün (Dk. 79 Serkan), Murat Kaan Çalık, Kadir Ari, Umut Sönmez, Ali Özgün

GOLLER: Dk. 39 Sagal, Dk. 43 Furkan, Dk. 45 Figueiredo (Gaziantep FK) - Dk. 28 Ali Özgün (Sakaryaspor)

SARI KARTLAR: Oğuz Ceylan (Gaziantep FK)

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#Ziraat Türkiye Kupası#Gaziantep Fk#Sakaryaspor

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