Gaziantep FK - Trabzonspor maçında tartışılan pozisyon

Gaziantep'te oynanan mücadelenin ilk devresi golsüz eşitlikle geçilirken son anlarda yaşanan faul pozisyonu çok tartışıldı.
İlk yarının son anlarında Trabzonsporlu Nwakaeme, Ertuğrul Ersoy geçmek isterken rakibinin müdahalesinin ardından acılar içinde faul ve kırmızı kart bekledi.
Pozisyonun hemen ardından soluğu hakem Erkan Özdamar'ın yanında alan Nwakaeme, kırmızı kart itirazında bulunurken VAR'ı işaret etti.
Nwakaeme'nin itirazı sonrası elini kulaklığına götüren Erkan Özdamar daha sonra oyunu devam ettirirken bordo mavili oyuncular karara tepki gösterdi.
Nwakaeme'nin Ertuğrul Ersoy ile giriştiği mücadelenin görüntülerini paylaşan bordo mavili taraftarlar da hakem kararını sosyal medyadan eleştirdi.