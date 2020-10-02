Son Süper Lig maçında Yeni Malatyaspor'u yenen Trabzonspor, Şubat 2020'den bu yana üst üste iki galibiyet alamıyor. Deplasmanda çıktığı son 15 Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Trabzonspor, tek yenilgisini Denizlispor'dan aldı. Son deplasman maçında Denizlispor ile 0-0 berabere kalan ve Süper Lig tarihinin dış sahada üst üste en fazla maçta gol atma serisi sona eren Trabzonspor, Kasım 2017'den bu yana üst üste iki deplasmanı boş geçmiyor.

Bu sezon Süper Lig'de rakiplerine en fazla net gol pozisyonu veren takım olan Gaziantep FK, aynı zamanda kalesine en fazla şut gelen iki ekipten biri.

2020/21 Süper Lig sezonunda oynadığı üç maçta 31 top kapan Gaziantep FK, bu alanda ligin en yüksek sayısına sahip takım konumunda. Gaziantep FK forması giyen Muhammet Demir, Trabzonspor'a karşı ilk 11 başladığı son beş Süper Lig maçında dört gol kaydetti. Trabzonspor'un yeni transferi Benik Afobe, Süper Lig kariyerinde çektiği ilk iki isabetli şutu gol yaptı. Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Süper Lig kariyerinde Trabzonspor'u henüz mağlup edemedi ancak evindeki iki maçtan da birer puanla ayrıldı.

Gaziantep FK Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Gaziantep FK Trabzonspor maçı bu akşam saat 20:00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Trabzonspor'da, Guilherme'nin sözleşmesi feshedildi

Trabzonspor Kulübü, oyuncu Guilherme Costa Marques'in sözleşmesinin karşılıklı feshedildiğini duyurdu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcu Guilherme Costa Marques arasındaki 30 Ocak 2020 başlangıç ve 31 Mayıs 2021 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir." denildi.

Yapılan fesih anlaşmasına göre futbolcuya, 2020-2021 futbol sezonu alacaklarına karşılık 350 bin avro ödeneceği belirtildi.