Gaziantep FK Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ertelenen karşılaşmanın günü ve saati...

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Gaziantep FK'nın Süper Lig'de mağlup edemediği takımlar arasında en fazla karşılaştığı rakibi Trabzonspor. Buna rağmen kırmızı-siyahlı ekip, rakibini konuk ettiği iki karşılaşmadan da puan çıkarmayı başardı. Gaziantep FK ile oynadığı beş Süper Lig maçında da gol atan Trabzonspor, ilk üç karşılaşmada birer gol yedikten sonra son iki mücadelede kalesini gole kapamayı başardı. Süper Lig'e yükseldiği 2019/20 sezonundan bu yana maçın oynandığı haftaya lider giren takımlara rakip olduğu beş karşılaşmanın sadece birini kaybeden ve bu yenilgiyi bu sezonun ilk yarısında Trabzonspor deplasmanında alan Gaziantep FK, puan çıkardığı dört karşılaşmayı da iç sahada oynadı.

Süper Lig'de üst üste 23 haftayı lider bitiren Trabzonspor, daha uzun bir seriyi en son 1979/80 sezonunda yakaladı. Buna ek olarak; Abdullah Avcı, 2016/17 sezonundan bu yana Süper Lig'de en fazla haftayı lider tamamlayan teknik direktör konumunda. Evinde oynadığı son dört Süper Lig maçında 7 puan kaybeden Gaziantep FK, sezonun ilk 11 iç saha karşılaşmasını sadece 4 puan kayıpla geçmişti.

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Deplasmanda iki maçtır kazanamayan ve son karşılaşmada Çaykur Rizespor'a yenilen Trabzonspor, dış sahada üst üste 2+ maçlık mağlubiyet serisini en son Nisan-Ekim 2016 arasında yaşadı. Bu sezon Süper Lig'de rakiplerine akan oyunda en fazla isabetli orta yapma imkanı veren takım Trabzonspor. Gaziantep FK ise şu ana kadar akan oyunda yaptığı 76 isabetli ortanın beşini gole çevirebildi.

Gaziantep FK forması giyen Alexandru Maxim, ilk 11 başladığı son dört Süper Lig maçında 8 gole doğrudan katkı sağladı. Bu sezon Süper Lig'de 13 gole ulaşan Andreas Cornelius'un, kariyerinde daha fazla lig golü attığı tek sezon 2012/13. Abdullah Avcı'nın çalıştırdığı takımlarla oynadığı yedi Süper Lig maçında iki gol sevinci yaşayabilen Erol Bulut, sadece gol atabildiği karşılaşmalardan puan çıkarabildi: İstanbul Başakşehir 1-1 Yeni Malatyaspor & Trabzonspor 0-1 Fenerbahçe.

TRABZONSPOR GAZİANTEP FK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDAN YAYINLANACAK?

Gaziantep FK Trabzonspor maçı 9 Nisan Cumartesi akşamı saat 20:30'da oynanacak. Mücadele beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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Trabzonspor'a 'sis' engeli! Gaziantep FK maçı ertelendi

Süper Lig'in 32. haftasında cuma günü saat 20.30'da oynanması planlanan Gaziantep FK - Trabzonspor mücadelesi 9 Nisan Cumartesi gününe ertelendi

SİS ENGELİ

Spor Toto Süper Lig’in 32’nci haftasında yarın Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Trabzonspor, karşılaşmanın hazırlıklarını bugün tamamladıktan sonra saat 16.30’da Gaziantep’e gitmek için hazırlandı.

Kentte sabah saatlerinden bu yana etkili olan yoğun sisin hava ulaşımını etkilemesi nedeniyle bordo mavililerin uçuş saati 21.50’ye ertelendi. Sisin dağılmaması ve Trabzonspor’u Gaziantep’e götürecek uçağın iniş yapamaması nedeniyle bordo mavili kafilenin yolculuğu yarın saat 16.30’a ertelendi.

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GAZİANTEP'TEN AÇIKLAMA

Gaziantep Futbol Kulübümüz ile Trabzonspor arasında oynanacak olan müsabaka, konuk ekibin Trabzon’daki hava muhalefeti nedeniyle şehrimize gelememesinden dolayı 9 Nisan Cumartesi günü saat 20:30’a ertelenmiştir.

TRABZONSPOR PROGRAMI AÇIKLADI

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu’nun 32. haftasında 8 Nisan Cuma günü saat 20.30’da deplasmanda oynayacağımız Gaziantep FK karşılaşması Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 9 Nisan Cumartesi günü saat 20.30’da oynanmak üzere ertelenmiştir.

Türk Hava Yolları’na ait özel bir uçakla bugün saat 16.30’da Trabzon’dan Gaziantep’e gitmesi planlanan takımımızın uçuş planı, Trabzon genelinde etkili olan yoğun sis nedeniyle ertelenmiş olup 8 Nisan Cumartesi günü 16.30 olarak yeniden planlanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.