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Gaziantep FK-Trabzonspor maçı ne zaman? Erteleme kararı

#Gaziantep FK-Trabzonspor Maçı
Gaziantep FK-Trabzonspor maçı ne zaman Erteleme kararı

Gaziantep FK-Trabzonspor maçı hakkında erteleme kararı alındı. Trabzonspor'un hava muhalefeti nedeniyle Gaziantep'e gidememesinden dolayı planlanan Gaziantep FK - Trabzonspor mücadelesi ertelendi. Peki, Gaziantep FK-Trabzonspor maçı ne zaman?

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Bordo-mavililer, maçın hazırlıklarını tamamladıktan sonra saat 16.30'da Gaziantep'e gitmek üzere hazırlandı. Ancak kentte sabah saatlerinden bu yana etkili olan yoğun sisin hava ulaşımını etkilemesi nedeniyle bordo mavililerin uçuş saati 21.50'ye planlandı. Sisin dağılmaması ve Trabzonspor'u Gaziantep'e götürecek uçağın iniş yapamaması nedeniyle de bordo mavili kafilenin yolculuğu saat 16.30'a ertelendi. İşte, Gaziantep FK-Trabzonspor maçı hakkında bilgiler...

Durumu inceleyen Futbol Federasyonu da, Süper Lig'in 32'nci haftasında oynanacak Gaziantep FK-Trabzonspor maçının 9 Nisan Cumartesi günü saat 20:30'a ertelendiğini açıkladı.

KAFİLEDEKİ FUTBOLCULAR

Trabzonspor'un Gaziantep FK kafilesinde 22 futbolcu yer aldı. Kart cezalısı olduklarından dolayı Siopis, Bakasetas ve Djaniny kafilede yer almadı. Bordo-mavili kafilede şu futbolcular bulunuyor:

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"Uğurcan Çakır, Erce, Arda, Serkan, Peres, Puchacz, İsmail, Hugo, Denswil, Hüseyin, Ahmetcan, Dorukhan, Berat, Hamsik, Yunus Mallı, Abdulkadir Ömür, Visca, Yusuf, Kouassı, Nwakaeme, Cornelius, Koita"

 

 

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