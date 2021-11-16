Gaziantep FK, Trabzonspor hazırlıklarını 4 eksikle sürdürdü

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.
Isınma ve yenilenme çalışmalarıyla başlayan idman, ayak tenisi turnuvası ve çift kale maçla son buldu.
TAKIMDA 4 EKSİK
Antrenmana milli takımlarda bulunan Maxim ve Tosca ile sakatlıkları devam eden Borven ve Kenan Özer katılmadı.
Kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.
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Ezeli rekabette Fenerbahçe ve Galatasaray 394. kez karşı karşıya gelecek...