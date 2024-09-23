Gaziantep FK Trabzonspor canlı yayın kanalı || Gaziantep FK Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler belli oldu!

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Gaziantep FK Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Bugün Gaziantep'te oynanacak karşılaşma öncesinde iki takımın taraftarları başta olmak üzere sporseverler merak içerisinde başta belirtilen sorunun cevabını araştırıyor. Maçın saati, kanalı ve muhtemel 11'ler dahil karşılaşmayla ilgili detaylar belli oldu. Peki, Gaziantep FK Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte maçın saati ve kanı ile ilgili ayrıntılar...

GAZİANTEP FK TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK Trabzonspor maçı bugün saat 20.00'de beIN Sporst HD1'den naklen yayınlanacak. Mücadeleyi Volkan Bayarslan yönetecek.

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MUHTEMEL 11'LER

Gaziantep FK: Dioudis, Ertuğrul, Arda, Saborit, Mbakata, N'Diaye, Lungoyi, Ogün, Maxim, Okereke, Kenan Kodro

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Serdar, Denswil, Eren, Okay, Mendy, Cham, Nwakaeme, Cihan, Banza