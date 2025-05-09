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Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan'dan istifa sinyali!

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#Gaziantep FK#Selçuk İnan#Süper Lig
Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnandan istifa sinyali
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2025 22:38

Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, Alanyaspor'a 1-0 kaybettikleri maçın ardından sonra yaptığı açıklamalarda ayrılık sinyali verdi.

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Trendyol Süper Lig'de 35. hafta açılış maçında Alanyaspor, konuk olduğu Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan açıklamalarda bulundu. 

Selçuk İnan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Kırgın değilim. Kırgın olmamayı öğrendim. Çok zor şartlarda buraya geldim. Kariyerim için riskliydi belki. Birçok kiş, dostum bu görevi kabul etmemem gerektiğini söylemişti. Ben kabul ettim. Müthiş bir iş başardık. Neredeyse bütün transferleri yaptım. Ben buldum. Ben izledim. En düşük maaş bütçeli olarak neredeyse ligde kalmayı garantiledik. Seyircimizin tepki göstermesi, futbolda doğal. Sevginin bittiği yerde bazen umutlar yeşermiyor. O yüzden başkanımızla görüşeceğim. Artık görevimi tamamladığımı düşünüyorum."

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#Gaziantep FK#Selçuk İnan#Süper Lig

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