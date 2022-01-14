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Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut: 'Basit hatalar yaptık'

#Gaziantep FK#Erol Bulut#Süper Lig
Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut: Basit hatalar yaptık

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, "Topu önde iyi tutamadık ve basit hatalar yaptık. Topu merkezde kullanmamız gerektiğini söylesem de, golü merkezde kaybettiğimiz topla yedik" dedi.

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Spor Toto Süper Lig’in 21’inci haftasında Beşiktaş, Gaziantep FK’ya 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, "Bugün 3 puan kaybettik. İstediğimiz oyunu ilk yarıda biraz defansif anlamda yansıttık. Hücumda ise yapamadık. İstediğimiz geçişleri gerçekleştiremedik. İkinci yarıda Beşiktaş’ın üzerimize geleceğini biliyorduk. Topu önde iyi tutamadık ve basit hatalar yaptık. Topu merkezde kullanmamız gerektiğini söylesem de, golü merkezde kaybettiğimiz topla yedik. Rakibe de çok fazla pozisyon vermedik. Yakaladıkları ilk pozisyonda golü buldular ve 3 puanı aldılar. Kendilerini tebrik ediyorum" diye konuştu.

Bireysel hatadan dolayı kalelerinde gol gördüklerini kaydeden Bulut, "Yerleşim probleminden kaynaklı değildi yediğimiz gol. Vetrih’i merkeze aldık, Tosca da sola geçti. Elimizdeki mevcut oyuncularla bunu yapmamız gerekiyordu. Orada bireysel basit bir hatadan dolayı golü yedik. Kaliteli bir takıma karşı bu geçişi yapamazsanız rakipler de Beşiktaş’ın değerlendirdiği gibi değerlendirir" şeklinde konuştu.

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#Gaziantep FK#Erol Bulut#Süper Lig

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