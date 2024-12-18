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Gaziantep FK sürprize izin vermedi, turu geçti

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#Ziraat Türkiye Kupası#Gaziantep FK#52 Orduspor
Gaziantep FK sürprize izin vermedi, turu geçti
Oluşturulma Tarihi: Aralık 18, 2024 22:49

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 3. Lig takımlarından 52 Orduspor FK'yi 2-0 yenerek gruplara kaldı.

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 3. Lig takımlarından 52 Orduspor FK'yi 2-0 yenerek gruplara kaldı.

Stat: Gaziantep

Hakemler: Davut Dakul Çelik, Yusuf Bozdoğan, Batuhan Sarıgül

Gaziantep FK: Halil Bağcı, Emre Taşdemir (Dk. 35 Mbakata ), Ertuğrul Ersoy, Furkan Soyalp (Dk. 59 Daubin), Mandouki, Ali Mevran Ablak (Dk. 59 Mustafa Eskihellaç), Mirza Cihan (Dk. 87 Muhammet Taha Güneş), Kenan Kodro, Ogün Özçiçek, Ömürcan Artan, Eren Çakır (Dk. 46 Halil Dervişoğlu)

52 Orduspor: Egeberk Gabel, Ali Kemal Başaran, Harun Özcan (Dk. 87 Emre Gemici), Kadir Arı (Dk. 75 Nevzat Bilen), Bilal Gülden, Yunus Emre Köse, Hüseyin Karabey (Dk. 75 Faruk Öcal), Emre Fırtına (Dk. 75 Enes Yetim), Berkay Arı, Ufuk Özcan, Yusuf Atasoy (Dk. 90 Rıdvan Tekkeşin)

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Goller: Dk. 61 ve 70 Kenan Kodro (Gaziantep FK)

Kırmızı kart: Dk. 86 Bilal Gülden ( 52 Orduspor)

Sarı kartlar: Dk. 19 Kadir Arı, Dk 45 Ufuk Özcan (52 Orduspor), Dk. 54 Ogün Özçiçek (Gaziantep FK)

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#Ziraat Türkiye Kupası#Gaziantep FK#52 Orduspor

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