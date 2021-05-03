Gaziantep FK Sivasspor maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Geçen sezon Sivasspor'u konuk ettiği Süper Lig maçını 5-1 kazanan Gaziantep FK, lig tarihindeki en farklı iki galibiyetinden birini almıştı. Gaziantep FK ile oynadığı yedi resmi maçın ikisini kaybeden Sivasspor, iki mağlubiyetini de dış saha karşılaşmalarında aldı. Süper Lig'de oynadığı son maçta Ankaragücü'nü 1-0 mağlup eden Gaziantep FK, Ricardo Sa Pinto yönetiminde ilk kez üst üste iki galibiyet almak için sahaya çıkıyor.

Süper Lig'de oynadığı son yedi deplasman maçını kaybetmeyen Sivasspor, lig tarihinde daha uzun tek yenilmezlik seri yakalayabildi. Evinde oynadığı son Süper Lig maçında BB Erzurumspor'a 3-2 mağlup olan Gaziantep FK, daha önce sadece Kasım-Aralık 2019 arasında üst üste iki iç saha yenilgisi aldı. Sivasspor'un deplasmanda oynadığı son beş Süper Lig maçında da karşılıklı goller atıldı ve bu karşılaşmalar ortalama 5 gole sahne oldu.

Süper Lig'de Sivasspor'a rakip olduğu iki maçta üç gol atan Gaziantep FK orta sahası Alexandru Maxim, Türkiye kariyerinde hiçbir rakibinin filelerini daha fazla havalandıramadı.

Süper Lig'de çıktığı son altı maçta 7 gol kaydeden Muhammet Demir, lig kariyerinde en fazla gol attığı iki rakibinden biri olan Sivasspor'u konuk etmeye hazırlanıyor.

Sivasspor'un Süper Lig'de Gaziantep FK filelerine gönderdiği dört golün üçünü kaydeden Hakan Arslan, en üst lig kariyerinde sadece Antalyaspor'a daha fazla gol attı. Sivasspor'un başında çıktığı son 15 Süper Lig maçını kaybetmeyen Rıza Çalımbay, teknik direktörlük kariyerinin en uzun serisini tekrarlamak istiyor.

GAZİANTEP FK SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANACAK?

Gaziantep FK Sivasspor maçı bu akşam saat 20:30'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak

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