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Canlı anlatım: Gaziantep FK Sivasspor maçı

#Süperlig#Gaziantep FK#Sivasspor
Canlı anlatım: Gaziantep FK Sivasspor maçı

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 24. hafta maçında Gaziantep FK ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi, Spor Arena Canlı Anlatım Servisi farkıyla haberimizden anbean takip edebilirsiniz.

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Süper Lig 24. hafta maçında Gaziantep FK ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geliyor.

GAZİANTEP FK 3-1 SİVASSPOR

GOL: 6' Djilobodji, 12' Muhammet Demir, 29' Goutas, 41' Djilobodji

KIRMIZI KART: 63' Yatabare (Sivasspor)

İlk yarı sonucu: 3-1

İLK 11'LER

Gaziantep FK: Günay, Ertuğrul, Vetrih, Toşca, Djilobodji, Kitsiou, Halil İbrahim, Furkan, Maxim, Muhammet, Figueiredo.

Sivasspor: Ali Şaşal, Koray, Goutas, Caner, Uğur, Kerem, Cofie, Fayçal, Erdoğan, Pedro, Yatabare.

Süper Lig'de oynadığı son altı maçın sadece birini kazanan Sivasspor, tek galibiyetini kalesini gole kapatabildiği tek karşılaşmada aldı. Bu sezon Süper Lig'de Trabzonspor ile birlikte evinde yenilgi almayan iki takımdan biri olan Gaziantep FK, son beş iç saha maçını en az ikişer gol atarak kazandı. Son iki Süper Lig maçında rakip fileleri havalandıramayan Gaziantep FK, en son Şubat 2021'de üst üste üç karşılaşmayı boş geçti.

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Bu sezon Süper Lig'de en fazla kafa golü atan takım Sivasspor Gaziantep FK ise şu ana kadar yediği gollerin sadece %7'sini bu şekilde kalesinde gördü. Sivasspor'a rakip olduğu üç Süper Lig maçında üç gol kaydeden Alexandru Maxim'in, Türkiye kariyerinde filelerini dört kez havalandırdığı bir rakibi bulunmuyor.

Gaziantep FK'nın Süper Lig'de attığı son altı golün dördünde Furkan Soyalp'in doğrudan katkısı var. Son iki Süper Lig maçında birer gol kaydeden Pedro Henrique, Türkiye kariyerinde ilk kez üst üste üç karşılaşmada rakip fileleri havalandırmak için sahaya çıkıyor. Rıza Çalımbay'a rakip olduğu ilk Süper Lig maçını kazanan Erol Bulut, daha sonraki altı karşılaşmada rakibini mağlup etmeyi başaramadı.

GAZİANTEP FK SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK Sivasspor maçı saat 13:30'da başladı ve beIN Sports 2 kanalından canlı yayınlanıyor.

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#Süperlig#Gaziantep FK#Sivasspor

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