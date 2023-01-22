Canlı anlatım: Gaziantep FK Sivasspor maçı

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Spor Toto Süper Lig 20. hafta maçında Gaziantep FK ile Sivasspor karşı karşıya geliyor.
CANLI ANLATIM
GAZİANTEP FK 0-1 SİVASSPOR
GOL: 17' Yatabare
İlk yarı oynanıyor...
İLK 11'LER
Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Toşça, Jevtovic, Halil İbrahim, Mustafa, Figueiredo, Maxim, Markovic, Merkel, Kitsiou.
Sivasspor: Ali Şaşal, Alaaddin, Caner, Goutas, Uğur, Charisis, Cofie, Ulvestad, Erdoğan, Gradel, Yatabare.
GAZİANTEP FK SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Süper Lig'in 20. Hafta mücadelesinde Gaziantep FK, Sivasspor'u konuk ediyor. Saat 13.30'da başlayan mücadele, Bein Sports 2 ekranlarından canlı izlenebilir.