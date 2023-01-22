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Canlı anlatım: Gaziantep FK Sivasspor maçı

Güncelleme Tarihi:

#Gaziantep Fk#Sivasspor#Süper Lig
Canlı anlatım: Gaziantep FK Sivasspor maçı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 22, 2023 13:29

Spor Toto Süper Lig 20. hafta maçında Gaziantep FK ile Sivasspor karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi, haberimizden anbean takip edebilirsiniz.

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Spor Toto Süper Lig 20. hafta maçında Gaziantep FK ile Sivasspor karşı karşıya geliyor.

CANLI ANLATIM

GAZİANTEP FK 0-1 SİVASSPOR

GOL: 17' Yatabare

İlk yarı oynanıyor...

İLK 11'LER

Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Toşça, Jevtovic, Halil İbrahim, Mustafa, Figueiredo, Maxim, Markovic, Merkel, Kitsiou.

Sivasspor: Ali Şaşal, Alaaddin, Caner, Goutas, Uğur, Charisis, Cofie, Ulvestad, Erdoğan, Gradel, Yatabare.

GAZİANTEP FK SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 20. Hafta mücadelesinde Gaziantep FK, Sivasspor'u konuk ediyor. Saat 13.30'da başlayan mücadele, Bein Sports 2 ekranlarından canlı izlenebilir.

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#Gaziantep Fk#Sivasspor#Süper Lig

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