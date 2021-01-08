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Futbol
AA
Haber Giriş: 08.01.2021 - 12:07 | Son Güncelleme:

Gaziantep FK, Sivas deplasmanında! Sumudica cezalı, 6 oyuncu eksik...

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Gaziantep FK, Sivas deplasmanında! Sumudica cezalı, 6 oyuncu eksik...
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Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 18. haftasında yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak.

Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.

Ligin geride kalan 17 haftasında 31 puan toplayan ve son 15 lig müsabakasında mağlup olmayan kırmızı-siyahlılar, Sivas deplasmanında da çıkışını sürdürmenin hesaplarını yapıyor.

Sivasspor, Gaziantep FKyı konuk edecek 3 futbolcu sakat...
Sivasspor, Gaziantep FK'yı konuk edecek! 3 futbolcu sakat...

- Sumudica ve 6 oyuncu görev yapamayacak

Gaziantep FK'de Sivasspor maçı öncesi eksikler dikkati çekiyor.

Teknik direktör Marius Sumudica, kart cezası nedeniyle Sivasspor karşılaşmasında saha kenarında görev yapamayacak. Rumen teknik adamın yokluğunda takımın başında yardımcı antrenör Gabriel Margarit'in yer alması bekleniyor.

Gaziantep FK, Sivas deplasmanında Sumudica cezalı, 6 oyuncu eksik...

Kırmızı-siyahlı ekipte Alin Tosca ve Junior Morasi de kart cezaları nedeniyle takımlarını yalnız bırakacak.

Gaziantep temsilcisi, sakatlıkları nedeniyle de Dicko, Kana Bıyık, Andre Sousa ve Maxim'den Demir Grup Sivasspor deplasmanında yararlanamayacak.

Gaziantep FK, Sivas deplasmanında Sumudica cezalı, 6 oyuncu eksik...

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