Gaziantep FK, Sivas deplasmanında! Sumudica cezalı, 6 oyuncu eksik...

Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.

Ligin geride kalan 17 haftasında 31 puan toplayan ve son 15 lig müsabakasında mağlup olmayan kırmızı-siyahlılar, Sivas deplasmanında da çıkışını sürdürmenin hesaplarını yapıyor.

- Sumudica ve 6 oyuncu görev yapamayacak



Gaziantep FK'de Sivasspor maçı öncesi eksikler dikkati çekiyor.

Teknik direktör Marius Sumudica, kart cezası nedeniyle Sivasspor karşılaşmasında saha kenarında görev yapamayacak. Rumen teknik adamın yokluğunda takımın başında yardımcı antrenör Gabriel Margarit'in yer alması bekleniyor.

Kırmızı-siyahlı ekipte Alin Tosca ve Junior Morasi de kart cezaları nedeniyle takımlarını yalnız bırakacak.

Gaziantep temsilcisi, sakatlıkları nedeniyle de Dicko, Kana Bıyık, Andre Sousa ve Maxim'den Demir Grup Sivasspor deplasmanında yararlanamayacak.

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