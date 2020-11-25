Gaziantep FK Serik Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Gaziantep FK ile Serik Belediyespor bu akşam Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadele edecek. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak 4. turun kritik maçında her iki ekip de bir üst tura çıkma parolası ile sahada olacak. Futbolseverlerin gözü şimdi bu seyir zevki yüksek müsabakada. İşte, Gaziantep FK Serik Belediyespor maçı hakkında ayrıntılar...

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçları start alırken Gaziantep Futbol Kulübü, 2. lig kırmızı grup takımlarından Serik Belediyespor ile karşılaşacak. Bugün saat 17.00’da oynanacak maç, A Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

GÜNÜ DİĞER ZTK MAÇLARI

13.00 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Darıca Gençlerbirliği (Bandırma 17 Eylül)

13.00 Tuzlaspor-Sultanbeyli Belediyespor (Sultanbeyli Gölet Futbol)

13.00 Ankara Keçiörengücü-Kocaelispor (Aktepe)

13.00 Yeni Malatyaspor-Etimesgut Belediyespor (Yeni Malatya)

14.30 İstanbulspor-Tarsus İdmanyurdu (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

14.30 Altınordu-Çorum FK (Bornova Aziz Kocaoğlu)

14.30 Eskişehirspor-GMG Kastamonuspor (Yeni Eskişehir)

15.00 Atakaş Hatayspor-Karacabey Belediyespor (Antakya Atatürk)

19.00 Adana Demirspor-Afjet Afyonspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Pendikspor (Antalya)

21.00 Çaykur Rizespor-Uşakspor (Çaykur Didi)