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Gaziantep FK Samsunspor maçı, iki takımın kariyerindeki 30'uncu karşılaşması olacak. Gaziantep FK'nın evinde oynadığı maçlardan 7 kez mağlup ayrılan Samsunspor, 5 maçtan ise galibiyet elde etme şansı yakaladı. Peki, çekişmeli geçmesi beklenen Gaziantep FK Samsunspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, karşılaşma öncesi detaylı bilgiler

GAZİANTEP FK SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 2'nci Hafta mücadelesinde Gaziantep FK, Samsunspor'u konuk edecek. 18 Ağustos Pazar günü saat 21.45'te oynanacak mücadele, Bein Sports 2 kanalından canlı izlenebilecek.