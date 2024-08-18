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Gaziantep FK Samsunspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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#Gaziantep Fk#Samsunspor#Süper Lig
Gaziantep FK Samsunspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2024 10:09

Gaziantep FK Samsunspor maçı, Süper Lig'in 2'nci Haftasında önemli bir mücadele olacak. Ligde çıktığı ilk maçı mağlup kapatarak ligin en son sırasında yer bulan Samsunspor, 2024-2025 sezonundaki ilk 3 puanını alabilme hedefiyle sahaya çıkıyor. Peki, Gaziantep FK Samsunspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

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Gaziantep FK Samsunspor maçı, iki takımın kariyerindeki 30'uncu karşılaşması olacak. Gaziantep FK'nın evinde oynadığı maçlardan 7 kez mağlup ayrılan Samsunspor, 5 maçtan ise galibiyet elde etme şansı yakaladı. Peki, çekişmeli geçmesi beklenen Gaziantep FK Samsunspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, karşılaşma öncesi detaylı bilgiler

GAZİANTEP FK SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 2'nci Hafta mücadelesinde Gaziantep FK, Samsunspor'u konuk edecek. 18 Ağustos Pazar günü saat 21.45'te oynanacak mücadele, Bein Sports 2 kanalından canlı izlenebilecek.

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#Gaziantep Fk#Samsunspor#Süper Lig

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