Gaziantep FK, Roderick Miranda'yı kadrosuna kattı

Gaziantep FK'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Gaziantep Futbol Kulübümüz, son olarak İngiltere Premier Lig takımlarından Wolverhampton forması giyen, defans oyuncusu Roderick Miranda ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere 1.5 yıllık anlaşmaya varmıştır.

Roderick Miranda’ya kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz.

Roderick Miranda kimdir?

30 Mart 1991 yılında Portekiz’in Odivelas şehrinde dünyaya gelen Miranda, futbola ülkesinin köklü takımlarından Benfica alt yapısında başladı. Stoper mevkisinde forma giyen 1.91 cm boyundaki Miranda, güçlü fiziği ve hava toplarındaki hakimiyetiyle adından söz ettirdi. Kariyerinde Deportivo, Rio Ave, Olympiakos ve Wolverhampton gibi önemli takımlarda da forma giyen Miranda, 212 resmi müsabakaya çıktı. Portekiz Milli takımının alt yaş kategorilerinde de 45 kez forma giyen başarılı futbolcu, önümüzdeki süreçte kulübümüzün başarısı için ter dökecek.

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