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GeriFutbol Gaziantep FK, Rize deplasmanına 5 eksikle gidiyor!
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Futbol
AA
Haber Giriş: 19.01.2021 - 10:18 | Son Güncelleme:

Gaziantep FK, Rize deplasmanına 5 eksikle gidiyor!

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Gaziantep FK, Rize deplasmanına 5 eksikle gidiyor!
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Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 20. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

Çaykur Didi Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Halis Özkahya yönetecek.

Bu sezon topladığı 34 puanla üst sıralarda kendisine yer bulan Gaziantep temsilcisi, Rize deplasmanından da puanlarla dönmenin hesaplarını yapıyor.

Teknik direktör Marius Sumudica ile yolların ayrılmasından sonra henüz bu göreve kimseyi getirmeyen Gaziantep ekibi, antrenör Erdal Güneş yönetiminde sahaya çıkacak.

Gaziantep FK’da Ricardo Sa Pinto sesleri Marius Sumudica sonrası...
Gaziantep FK’da Ricardo Sa Pinto sesleri! Marius Sumudica sonrası...

- Eksikler

Gaziantep ekibi, sakat ve cezalı oyuncuların fazla olması nedeniyle kadro kurmakta güçlük çekiyor.

Jefferson'un 3 maç cezalı olduğu kırmızı-siyahlı ekipte Vetrih de kart cezalısı durumunda. Gaziantep temsilcisinde Kana Bıyık ve Dicko'nun sakatlıkları sürerken, takımla çalışmalara katılan Sousa'nın durumu ise maç saatinde belli olacak.

 

Gaziantep FK, Rize deplasmanına 5 eksikle gidiyor

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