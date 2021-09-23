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Gaziantep FK paylaştı! Erol Bulut, Muhammet Demir'in tarihi golünü soyunma odasında anlatmış...

#Muhammet Demir#Erol Bulut#Gaziantep FK

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut'un, Muhammet Demir'in tarihe geçen golünün taktiğini maç öncesinde soyunma odasında futbolcularına anlattığı ortaya çıktı.

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Medipol Başakşehir'i sahasında 1-0 mağlup eden Gaziantep FK'da Muhammet Demir, maçın henüz 9. saniye 18. salisesinde topu ağlarla buluşturmuş ve Süper Lig tarihinin en erken golüne imza atmıştı.

Gaziantep ekibi maçtan sonra sosyal medyadan, teknik direktör Erol Bulut'un takımla yaptığı konuşmayı paylaştı.

Başarılı teknik adamın, Muhammet Demir'in kaydettiği golün oluşumunun çok benzeri bir senaryoyu soyunma odasında oyuncularına ilettiği ortaya çıktı.

Erol Bulut konuşmasında, "Arkadaşlar, santraya biz başlarken Mami, Joao, topu orta sahaya iade ettiğinizde hemen koşuyorsunuz ve uzun top. Burada maçı kazanmak istediğimizi rakibe göstereceğiz. Hücum! Hücum yapacağımızı rakip takım anlayacak ama bu sadece demekle olmuyor. En önemlisi, söylediğim gibi ilk saniyeden itibaren arkadaşlar %100 konsantrasyon istiyorum" ifadelerini kullandı.

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#Muhammet Demir#Erol Bulut#Gaziantep FK