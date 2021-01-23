Gaziantep FK, Osama Rashid transferini açıkladı!

Gaziantep FK'nın açıklaması şu şekilde:

Gaziantep Futbol Kulübümüz, son olarak Portekiz Ligi takımlarından Santa Clara’da forma giyen orta saha oyuncusu Osama Rashid ile 1.5 yıllık anlaşmaya varmıştır.

Yeni transferimiz Osama Rashid, Başkan Vekilimiz Cevdet Akınal’ın da katıldığı imza töreniyle birlikte resmi sözleşmeye imza attı.

Osama Rashid’e kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz.

OSAMA RASHID KİMDİR?

13 Ocak 1992 yılında Irak’ın Kerkük şehrinde dünyaya gelen Rashid, futbola Feyenoord alt yapısında başladı. Orta sahanın her bölgesinde forma giyebilen deneyimli futbolcu, uzaktan şutları ve pas kalitesiyle adından söz ettirmeyi başardı. Son olarak Santa Clara forması terleten Rashid, kariyerinde 173 karşılaşmaya çıkarken 32 gol atıp 16 kez de asist yapma başarısı gösterdi. 22 kez de Irak Milli Takımı’nda forma giyen Rashid, önümüzdeki 1.5 yıl boyunca kulübümüzün başarısı için ter dökecek.

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