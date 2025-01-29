×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Gaziantep FK, Muhammed Gümüşkaya'yı renklerine bağladı

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Muhammed Gümüşkaya#Gaziantep FK
Gaziantep FK, Muhammed Gümüşkayayı renklerine bağladı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 29, 2025 17:22

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Belçika ekiplerinden Westerlo forması giyen orta saha oyuncusu Muhammed Gümüşkaya'yı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

Haberin Devamı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Belçika ekibi Westerlo forması giyen 24 yaşındaki genç orta saha oyuncusu Muhammed Gümüşkaya'nın sezon sonuna kadar satın alma opsiyonlu olarak kiralandığı belirtilerek, "Yeni transferimiz Muhammed Gümüşkaya, Kulüp Başkanı Memik Yılmaz, Başkan Yardımcısı Uğur Şireci ve Futbol Şube Sorumlusu Mustafa Kara'nın da katıldığı imza töreniyle resmi sözleşmeye imza attı. Muhammed Gümüşkaya'ya kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Muhammed Gümüşkaya, sezonun ilk yarısında 7 maça çıkarken sahada kaldığı 164 dakikada gol ya da asist katkısı veremedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Muhammed Gümüşkaya#Gaziantep FK

BAKMADAN GEÇME!