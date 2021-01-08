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GeriFutbol Gaziantep FK, Mehmet Erdem Uğurlu ile yollarını ayırdı
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Futbol
Haber Giriş: 08.01.2021 - 18:33 | Son Güncelleme:

Gaziantep FK, Mehmet Erdem Uğurlu ile yollarını ayırdı

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Gaziantep FK, Mehmet Erdem Uğurlu ile yollarını ayırdı
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Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, Mehmet Erdem Uğurlu ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 4 yıldır kırmızı-siyahlı kulübe verdiği destekler nedeniyle Uğurlu’ya teşekkür edildi.

Kulübün sosyal medya hesabından taraftara veda eden Uğurlu, şunları kaydetti:

"Tam 4 yıldır bu güzel şehrin ve ailenin bir üyesi oldum. Her zaman Gaziantep adına yakışır şekilde mücadele ettik, savaştık. Yeri geldi çok üzüldük, yeri geldi şampiyonluk yaşadık. Bu takımı ligde tutmak için de mücadele ettik. ‘Nerelisin’ sorusuna ‘Gaziantepliyim’ diyebilecek kadar benimsedim burayı. Sizlerden, bu şehirden ayrılmak belki de hayatımın en zor kararlarından birisi. Belki bu şehirden ayrılıyorum ancak burada yaşadığım hiç bir günü unutmayacağım. Hakkınızı helal edin.”

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