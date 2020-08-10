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GeriFutbol Gaziantep FK, Maxim'in bonservisini almaya çok yakın!
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Futbol
AA
Haber Giriş: 10.08.2020 - 14:37,Son Güncelleme:

Gaziantep FK, Maxim'in bonservisini almaya çok yakın!

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Gaziantep FK, Maxim'in bonservisini almaya çok yakın!
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Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, geride kalan sezonun ikinci yarısında kiralık olarak forma giyen Rumen orta saha oyuncusu Alexandru Maxim'i renklerine bağlama yolunda kendisi ve kulübüyle prensipte anlaştı.

Kulüp asbaşkanı Müslüm Özmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni sezon hazırlıkları kapsamında öncelikli olarak kadroyu korumayı hedeflediklerini söyledi.

Bu kapsamda geçen sezonun devre arasında Almanya'nın Maniz 05 takımından kiraladıkları Maxim'i kadroda tutmayı hedeflediklerini ifade eden Özmen, "Maxim çok istediğimiz bir oyuncu. Kulübü ve kendisiyle prensipte anlaştık. Bir aksilik olmazsa Maxim, yeni sezonda bonservisiyle beraber aramızda olacak. Çok küçük pürüzler kaldı. Bu hafta içerisinde resmi sözleşmeyi de imzalamayı planlıyoruz." şeklinde konuştu.

Gaziantep FK, Maximin bonservisini almaya çok yakın

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