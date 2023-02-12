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Gaziantep FK ligden çekildiğini açıkladı

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#Deprem#Süper Lig#Gaziantep FK
Gaziantep FK ligden çekildiğini açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 12, 2023 12:21

Spor Toto Süper Lig ekibi Gaziantep FK, deprem felaketinin etkileri sebebiyle Süper Lig'den çekildiğini resmen açıkladı.

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Gaziantep FK'dan yapılan açıklama şu şekilde:

6 Şubat 2023 tarihinde, şehrimizle birlikte 10 komşu şehrimizi de etkileyen deprem felaketinin yaralarını sarabilmek için mücadelemiz devam etmektedir. Böylesi bir felaketin ardından futbol konuşmaya dahi gücümüz kalmamıştır. 

Öncelikle, depremde vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, henüz ulaşılamayan tüm vatandaşlarımızın bir an önce sağ salim kurtulmasını dileriz. 

Tüm bu zorlu şartlar altında kulübümüzün, sportif faliyetlerine devam etmesi de mümkün gözükmemektedir. Yönetim Kurulumuzun aldığı kararla birlikte Gaziantep Futbol Kulübümüz, 2022-2023 sezonunda Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarından çekilme kararı almıştır. 

En kısa sürede şehrimizin ve ülkemizin bu deprem felaketinin yaralarını saracağına inanıyor, destekleriyle yanımızda olan herkese sonsuz teşekkür ediyoruz.

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Gazi şehrimiz en kısa sürede misafirperverliğin başkenti olarak tüm futbolseverleri ağırlayacak olmanın ve kırmızı-siyaha gönül veren taraftarlarımızla buluşmanın inancıyla elinden gelen mücadeleyi sürdürecektir.

Saygılarımızla

Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş.

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#Deprem#Süper Lig#Gaziantep FK

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