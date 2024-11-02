Gaziantep FK ligde 4 maçtır kaybetmiyor

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Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda ikas Eyüpspor'a 3-2 yenilen Gaziantep temsilcisi devam eden haftalarda sahasında Beşiktaş ile 1-1, deplasmanda ise Bellona Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı.

Ligin 10 haftasında konuk ettiği TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 yenerek ilk iç saha galibiyetini elde eden kırmızı-siyahlı ekip dün taraftarı önünde İzmir temsilcisi Göztepe'yi 2-1 yenmeyi başardı.

Gaziantep ekibi böylelikle son 4 maçından 2 galibiyet, 2 beraberlik alarak 8 puanı hanesine yazdırdı.

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- Badou Ndiaye kart sınırına geldi

Gaziantep FK'nin tecrübeli orta saha oyuncusu Ndiaye'nin bu karşılaşmada sarı kart görmesiyle beraber takımda kart sınırında olan oyuncu sayısı 3 oldu.

Güneydoğu temsilcisinde kart sınırında bulunan Ndiaye, Ertuğrul Ersoy ve Saborit 9 Kasım Cumartesi günü deplasmanda oynanacak Atakaş Hatayspor karşılaşmasında kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

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Ligde 12 puan toplayan Gaziantep FK, rakip fileleri 14 kez havalandırdı kalesinde ise 15 gole engel olamadı.