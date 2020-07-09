Süper Lig'de beş maçtır deplasmanda galip gelemeyen Konyaspor, son iki karşılaşmada rakiplerine mağlup oldu. Evinde oynadığı son beş Süper Lig maçını kaybetmeyen Gaziantep FK, bu karşılaşmaların hiçbirinde iki gol yemedi ve hepsinde gol bulmayı başardı. Süper Lig'e bu sezon yükselen takımlara karşı oynadığı beş maçın sadece birini kaybeden Konyaspor, tek yenilgisini son karşılaşmada Gençlerbirliği deplasmanında aldı. Bu sezon Gaziantep FK formasıyla Süper Lig'de beş gol kaydeden Güray Vural, kariyerinin en yüksek sayısına ulaşmak için sahaya çıkıyor. Bu sezon Süper Lig'de en az 10 golü bulunan oyuncular arasında, gollerinin en büyük bölümünü iç sahada kaydeden isim Olarenwaju Kayode. Konyaspor'un Süper Lig deplasmanlarında kaydettiği son beş golün üçünde Riad Bajic'in doğrudan katkısı var.

Bu sezon Konyaspor formasıyla Süper Lig'de en fazla gol atan oyuncu olan Farouk Miya, 2020 senesindeki ilk golünü son karşılaşmada penaltıdan kaydetti. Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz'ın Süper Lig'de aldığı son deplasman galibiyeti, bu sezonun ilk yarısında Antalyaspor'u çalıştırırken Fenerbahçe karşısında gelmişti.

Gaziantep FK Konyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

Gaziantep FK Konyaspor maçı bu akşam saat 21:00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.