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Canlı anlatım: Gaziantep FK Konyaspor maçı

Güncelleme Tarihi:

#Gaziantep Fk#Konyaspor#Antep Konya Maçı
Canlı anlatım: Gaziantep FK Konyaspor maçı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 19, 2023 17:23

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Gaziantep FK ile Konyaspor karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi haberimizden anbean takip edebilirsiniz.

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Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Gaziantep FK ile Konyaspor karşı karşıya geliyor. İlhan Palut ile yollarını ayıran Konyaspor'da yeni teknik direktör Aleksandar Stanojevic ilk resmi sınavında...

CANLI ANLATIM

GAZİANTEP FK 0-0 KONYASPOR

İlk yarı bitti...

İLK 11'LER

Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Furkan, Tosça, Jevtovic, Halil İbrahim, Mustafa, Figueiredo, Ömürcan, Maxim, Markovic.

Konyaspor: Erhan, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Muric, Bruno Paz, Endri Çekiçi, Soner, Michalak, Ikpeazu.

GAZİANTEP'TE 3, KONYASPOR'DA 4 EKSİK

Konyaspor'da İbrahim Sehic, Muhammet Demir, Amir Hadziahmetovic ve Cebrail Karayel'in sakatlıkları sebebiyle Gaziantep FK maçında orma giyemeyeceğini açıklandı.

Gaziantep FK'da ise Abdulkadir Parmak ve Ertuğrul Ersoy sakatlıkları, Stelios Kitsiou ise gribal enfeksiyondan dolayı forma giyemeyecek.

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GAZİANTEP FK KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Türkiye Kupası Son 16 Turu mücadelesinde Gaziantep FK, Konyaspor'u konuk ediyor. Saat 17.30'da başlayan mücadele, A Spor ekranlarından canlı izlenebilir.

 

 

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#Gaziantep Fk#Konyaspor#Antep Konya Maçı

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