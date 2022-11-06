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Canlı anlatım: Gaziantep FK - Kayserispor maçı

Güncelleme Tarihi:

#Gaziantep FK - Kayserispor Maçı#Süper Lig#Seoanasayfa
Canlı anlatım: Gaziantep FK - Kayserispor maçı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2022 13:53

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep FK, Kayserispor'u konuk ediyor. Bu karşılaşmayı, Spor Arena Canlı Anlatım Servisi farkıyla haberimizden anbean takip edebilirsiniz.

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Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep FK, Kayserispor'u konuk ediyor.

GAZİANTEP FK 1-1 KAYSERİSPOR

İkinci yarı oynanıyor...

GOL: 41' Kemen, 52' Furkan

İlk yarı sonucu: 0-1

İLK 11'LER

Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Djilobodji, Ertuğrul, Hanousek, Furkan, Jevtovic, Merkel, Sagal, Maxim, Figueiredo.

Kayserispor: Bilal, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Campanharo, Kemen, Mensah, Cardoso, Gökhan, Gavranovic.

Süper Lig'de 13. hafta maçında Gaziantep FK ile Kayserispor 3 puan mücadelesi veriyor. Kalyon Stadyumu'nda saat 14.30'da başlayan mücadelede hakem Erkan Özdamar görev yapıyor. Müsabaka, beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanıyor.

 

 

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#Gaziantep FK - Kayserispor Maçı#Süper Lig#Seoanasayfa

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