Canlı anlatım: Gaziantep FK - Kayserispor maçı

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Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep FK, Kayserispor'u konuk ediyor.
GAZİANTEP FK 1-1 KAYSERİSPOR
İkinci yarı oynanıyor...
GOL: 41' Kemen, 52' Furkan
İlk yarı sonucu: 0-1
İLK 11'LER
Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Djilobodji, Ertuğrul, Hanousek, Furkan, Jevtovic, Merkel, Sagal, Maxim, Figueiredo.
Kayserispor: Bilal, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Campanharo, Kemen, Mensah, Cardoso, Gökhan, Gavranovic.
Süper Lig'de 13. hafta maçında Gaziantep FK ile Kayserispor 3 puan mücadelesi veriyor. Kalyon Stadyumu'nda saat 14.30'da başlayan mücadelede hakem Erkan Özdamar görev yapıyor. Müsabaka, beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanıyor.