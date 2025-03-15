Gaziantep FK Kayserispor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Oluşturulma Tarihi: Mart 15, 2025 10:38
Gaziantep FK - Kayserispor maçı, deplasman ekibinin küme düşme potasından kurtulabilmesi için kritik bir rol oynayacak. Gaziantep FK, Kayserispor'a karşı son yıllarda iç sahada daha başarılı bir performans sergiliyor, ancak Kayserispor son zamanlarda deplasman maçlarında zorlanıyor. Peki, Gaziantep FK - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda izlenebilecek? İşte karşılaşma öncesi detaylar.
Gaziantep FK - Kayserispor maçı, Süper Lig'in 2025 sezonunda önemli bir karşılaşma olarak futbolseverlerin karşısına çıkacak. Gaziantep FK, Kayserispor'a karşı son üç Süper Lig maçında yalnızca 5 puan toplarken, ilk üç karşılaşmadan 7 puan çıkararak rakibi üzerinde psikolojik üstünlük kurmuştu. Kayserispor ise, deplasmanda oynadığı son maçlarda galibiyet almakta zorlanıyor ve dış saha performansı zayıf durumda. Gaziantep FK, iç sahada son 10 maçında sekiz galibiyet aldı ve sadece 2 maçta puan kaybetti. İşte, merakla beklenen o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler
GAZİANTEP FK KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Süper Lig'in 2025 sezonu kapsamında Gaziantep FK - Kayserispor karşı karşıya gelecek. Mücadele 15 Mart 2025, saat 13:30'da Bein Sports 1 ekranlarında canlı olarak izlenebilecek.
GAZİANTEP FK - KAYSERİSPOR MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLERİ
- Gaziantep FK, Kayserispor ile oynadığı ilk üç Süper Lig maçında 7 puan toplarken (2 galibiyet, 1 beraberlik), sonraki 7 maçta yalnızca 5 puan elde edebildi (5 beraberlik, 2 mağlubiyet).
- Kayserispor, Gaziantep FK'ya konuk olduğu son üç Süper Lig maçında kaybetmedi (1 galibiyet, 2 beraberlik). Ancak ilk iki ziyaretinde rakibinden puan alamamıştı.
- Gaziantep FK, Süper Lig’de son iki maçını kaybetmeyerek 4 maçlık galibiyet serisinin izinden gitmek istiyor. Selçuk İnan yönetimindeki bu başarılı performans, daha önce sadece Mayıs-Ağustos 2024 arasında 4 galibiyetle yakalanmıştı.
- Kayserispor, son altı deplasman maçında galip gelmedi (2 beraberlik, 4 mağlubiyet), dış sahada 9 maçlık bir galibiyet hasreti yaşamıştı.
- Gaziantep FK'nın iç sahada kaybetmediği son 10 maçın sekizini kazanması, rakibine karşı güçlü bir üstünlük sağladığını gösteriyor. Ancak, gol atamadığı iki maçta puan kaybetti (0-1 vs Galatasaray ve 0-0 vs Bodrum FK).
- Kayserispor’un en etkili oyuncularından biri olan Kartal Yılmaz, deplasmanda attığı 10 golün %40'ına katkı sağladı (2 gol ve 2 asist).
- Arda Kızıldağ, Süper Lig’de Gaziantep FK adına en çok kafa golü atan oyuncu olarak dikkat çekiyor ve bu sezon da gollerinin büyük kısmını kafa ile kaydetti.
- Gaziantep FK'nın teknik direktörü Selçuk İnan, iç sahada %61 galibiyet oranıyla en başarılı teknik direktörlerden biri oldu.