Gaziantep FK Kayserispor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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Gaziantep FK - Kayserispor maçı, Süper Lig'in 2025 sezonunda önemli bir karşılaşma olarak futbolseverlerin karşısına çıkacak. Gaziantep FK, Kayserispor'a karşı son üç Süper Lig maçında yalnızca 5 puan toplarken, ilk üç karşılaşmadan 7 puan çıkararak rakibi üzerinde psikolojik üstünlük kurmuştu. Kayserispor ise, deplasmanda oynadığı son maçlarda galibiyet almakta zorlanıyor ve dış saha performansı zayıf durumda. Gaziantep FK, iç sahada son 10 maçında sekiz galibiyet aldı ve sadece 2 maçta puan kaybetti. İşte, merakla beklenen o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

GAZİANTEP FK KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?



Süper Lig'in 2025 sezonu kapsamında Gaziantep FK - Kayserispor karşı karşıya gelecek. Mücadele 15 Mart 2025, saat 13:30'da Bein Sports 1 ekranlarında canlı olarak izlenebilecek.

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GAZİANTEP FK - KAYSERİSPOR MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLERİ