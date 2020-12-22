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Futbol
AA
Haber Giriş: 22.12.2020 - 14:41 | Son Güncelleme:

Gaziantep FK, Kasımpaşa'ya konuk olacak! Tek eksik Morais...

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Gaziantep FK, Kasımpaşa'ya konuk olacak! Tek eksik Morais...
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Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 14. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Koray Gençerler yönetecek.

Ligde çıktığı son 11 maçta yenilmeyen ve 2 maçlık galibiyet serisi yakalayan kırmızı-siyahlılar, Kasımpaşa maçını da kazanarak çıkışını sürdürmek için mücadele edecek.

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Gaziantep temsilcisinde sakatlığı bulunan Morais dışında eksik bulunmuyor.

 

Gaziantep FK, Kasımpaşaya konuk olacak Tek eksik Morais...

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