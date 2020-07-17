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Gaziantep FK, Kasımpaşa maçına hazır
Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 33. haftasında Kasımpaşa'yla iç sahada yarın yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre tesislerde teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü.
Isınma ve pas çalışmasıyla başlayan idman, yarı sahada gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.
Kırmızı-siyahlılar, bu antrenmanla Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi
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