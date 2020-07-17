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Hürriyet
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Futbol
AA
Haber Giriş: 17.07.2020 - 20:17,Son Güncelleme:

Gaziantep FK, Kasımpaşa maçına hazır

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Gaziantep FK, Kasımpaşa maçına hazır
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Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 33. haftasında Kasımpaşa'yla iç sahada yarın yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre tesislerde teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü.

Isınma ve pas çalışmasıyla başlayan idman, yarı sahada gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

Kırmızı-siyahlılar, bu antrenmanla Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi

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