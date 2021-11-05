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Canlı: Gaziantep FK - Kasımpaşa maçı

#Süper Lig#Gaziantep Fk#Kasımpaşa
Canlı: Gaziantep FK - Kasımpaşa maçı

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Müsabakayı haberimizden anbean takip edebilirsiniz.

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Süper Lig'deki sekiz maçlık galibiyet hasretine Yeni Malatyaspor karşısında son veren Kasımpaşa, Gaziantep'le deplasmanda karşılaşıyor.

MAÇTA İLK DEVRE OYNANIYOR

GAZİANTEP FK 0-0 KASIMPAŞA

Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Djilobodji, Caulker, Ertuğrul, Tosca, Doğan, Recep, Maxim, Figueiredo, Muhammet.

Kasımpaşa: Harun, Feyzi, Donk, Bruma, Eren, Sadiku, Hajradinovic, Travnik, Yusuf, Eysseric, Umut.

Gaziantep FK forveti Muhammet Demir, Kasımpaşa'ya rakip olduğu son üç Süper Lig maçında da fileleri havalandırmayı başardı. Bu sezon Kasımpaşa'nın Süper Lig'de attığı 12 golün %58'ine doğrudan katkı sağlayan Umut Bozok, takımının deplasmanda kaydettiği son golün sahibi konumunda. Gaziantep FK ile çıktığı beş iç saha maçını kaybetmeyen Erol Bulut, Süper Lig kariyerinde aynı takımla daha uzun yenilmezlik serisini sadece bir kez yakaladı. Hakan Kutlu, Mustafa Denizli'den bu yana Kasımpaşa'nın başında çıktığı ilk iki Süper Lig maçını kazanan ilk teknik direktör olmak istiyor.

GAZİANTEP FK'DEN SAKATLIĞI BULUNAN 6 OYUNCUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

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Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek Gaziantep FK, sakatlığı bulunan 6 futbolcusunun sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçen hafta Galatasaray maçı hazırlıkları kapsamında yapılan antrenmanda sağ ayak içi yan bağında 2. derecede yırtık tespit edilen Kenan Özer'in tedavisi sürüyor. Son zamanlarda ağrılarından dolayı yapılan tetkik ve incelemelerin ardından sporcu fıtığı tespit edilen Sagal ve sol ayak üst kas grubu tendonunda yırtık ve kemik ödemi belirlenen Borven’in de tedavilerine başlandı. Bir süre önce diz kıkırdağında dejenerasyon tespit edilen Jefferson, antrenmanda sakatlık yaşayan Olkowski ile yeni tip koronavirüs nedeniyle sağlık sorunu oluşan Vetrih, sağlığına kavuşarak antrenmanlarda yer almaya başladı.

GAZİANTEP FK KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK Kasımpaşa maçı bu akşam saat 20:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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#Süper Lig#Gaziantep Fk#Kasımpaşa

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