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Gaziantep FK kararÄ±nÄ± 1-2 gün içerisinde verecek

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#Gaziantep FK#Deprem#TFF
Gaziantep FK kararÄ±nÄ± 1-2 gÃ¼n iÃ§erisinde verecek
OluÅŸturulma Tarihi: Åžubat 09, 2023 22:17

SÃ¼per Lig ekibi Gaziantep FK'da yÃ¶netim kurmak iÃ§in gÃ¶revlendirilen Memik YÄ±lmaz, ligin geri kalan kÄ±smÄ±yla ilgili kararlarÄ±nÄ± kÄ±sa bir sÃ¼re iÃ§erisinde vereceklerini sÃ¶yledi.Â

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Gaziantep FK'nÄ±n geÃ§ici baÅŸkanÄ± Memik YÄ±lmaz, DHA'ya Ã¶zel aÃ§Ä±klamalarda bulundu. BaÅŸkan Memik YÄ±lmaz, "HenÃ¼z ligin geri kalan kÄ±smÄ±yla ilgili kararÄ±mÄ±zÄ± veremedik. BirkaÃ§ gÃ¼n iÃ§erisinde durum deÄŸerlendirmesi yapmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±p kararÄ±mÄ±zÄ± aÃ§Ä±klayacaÄŸÄ±z. BugÃ¼n KulÃ¼pler BirliÄŸi toplantÄ±sÄ±na uzaktan katÄ±larak kendilerinden sÃ¼re istedik. Onlar da bu durumumuzu anlayÄ±ÅŸla karÅŸÄ±ladÄ±lar.

TOPLANTI SIRASINDA 2 KERE SALLANDIK

Bu arada toplantÄ± sÄ±rasÄ±nda Gaziantep'te 2 kez sarsÄ±ntÄ± oldu. SallantÄ±lar nedeniyle 2 kez internet kesildiÄŸi iÃ§in Ã§ok saÄŸlÄ±klÄ± bir gÃ¶rÃ¼ÅŸme yapamadÄ±k. KulÃ¼bÃ¼mÃ¼zle ilgili durumlara bakarak TÃ¼rkiye Futbol Federasyonu ve KulÃ¼pler BirliÄŸi'nden sÃ¼re istedik. KararÄ±mÄ±zÄ± birkaÃ§ gÃ¼n iÃ§erisinde netleÅŸtirmiÅŸ olacaÄŸÄ±z ÅŸeklinde konuÅŸtu.Â 

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YÃ–NETÄ°M OLUÅžTURAMADAN DEPREM FELAKETÄ°YLE KARÅžILAÅžTIK

Ã–te yandan yaÅŸanan depremin yarattÄ±ÄŸÄ± felaketin Ã§ok bÃ¼yÃ¼k boyutlarda olduÄŸunu belirten Memik YÄ±lmaz, Allahâ€™tan futbol takÄ±mÄ±mÄ±za Antalyaspor maÃ§Ä± sonrasÄ±nda izin vermiÅŸtik. Ã‡oÄŸu burada deÄŸildi zaten. Onlara biz sizi arayÄ±ncaya kadar gÃ¼venli bir yerde olmalarÄ±nÄ± Ã¶nerdik. Åžu an konuÅŸurken bile zorlanÄ±yorum. Buradaki manzarayÄ± sizlere anlatamam. Durum son derece vahim ve Ã¼zÃ¼cÃ¼. Buradaki yaÅŸam ÅŸartlarÄ± Ã§ok zor. Ä°nsanlarÄ± futbola ikna etmek, ÅŸu an futbolcu dÃ¼ÅŸÃ¼nmek bize Ã§ok uzak. Biliyorsunuz kulÃ¼bÃ¼n baÅŸkanÄ± Cevdet AkÄ±nal gÃ¶revi bÄ±raktÄ±ktan sonra yerel yÃ¶netimimiz, sayÄ±n valimiz kulÃ¼be sahip Ã§Ä±kÄ±yordu. Ben bu gÃ¶revi Ã¼stleneceÄŸimi sÃ¶yledim. SaÄŸ olsunlar bana gÃ¼vendiler ancak yÃ¶netim kurulu oluÅŸturmak iÃ§in zamanÄ±mÄ±z olmadÄ± ve bu depremle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±k. Åžimdi birkaÃ§ gÃ¼n iÃ§erisinde nasÄ±l bir karar alacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± kamuoyuyla paylaÅŸacaÄŸÄ±z" ifadelerin kullandÄ±.Â 

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#Gaziantep FK#Deprem#TFF

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