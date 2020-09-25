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Futbol
AA
Haber Giriş: 25.09.2020 - 11:12 | Son Güncelleme:

Gaziantep FK, İzmir deplasmanında! Rakip Göztepe...

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Gaziantep FK, İzmir deplasmanında! Rakip Göztepe...
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Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 3. haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak.

Lige istediği gibi başlayamayan, ilk hafta Galatasaray'a 3-1 yenilen ve geçen hafta da Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kalan Gaziantep temsilcisi, İzmir deplasmanında galip gelerek çıkışa geçmenin hesabını yapıyor.

Marius Sumudica'nın sosyal medyayı sallayan görüntüleri! 'Her şeyi mahvettiniz!'Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Karagümrük maçında 90+5'te gol yiyen takımına sitem etti. Görüntüler sosyal medyayı salladı.
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Kırmızı-siyahlı ekipte, sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.

Gürsel Aksel Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Yasin Kol düdük çalacak.

 

Gaziantep FK, İzmir deplasmanında Rakip Göztepe...

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