Gaziantep FK, İzmir deplasmanında! Rakip Göztepe...
Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 3. haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak.
Lige istediği gibi başlayamayan, ilk hafta Galatasaray'a 3-1 yenilen ve geçen hafta da Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kalan Gaziantep temsilcisi, İzmir deplasmanında galip gelerek çıkışa geçmenin hesabını yapıyor.
Kırmızı-siyahlı ekipte, sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.
Gürsel Aksel Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Yasin Kol düdük çalacak.
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